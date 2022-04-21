Бойцы подразделения противовоздушной обороны Нацгвардии в четверг, 21 апреля, уничтожили российский вертолет К-52 Аллигатор, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Вертолет были сбит из зенитного ракетного комплекса.

«Это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага. Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в Запорожской области.