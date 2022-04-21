Битва за Киев – это было историческое событие для украинцев. Это была победа свободных людей, одержанная не без помощи США и наших партнеров.

Об этом сегодня завил президент США Джо Байден.

«Сейчас нам необходимо активизировать эту помощь, подготовить Украину к наступлению, которое будет более ограничено в плане географии, но не в плане интенсивности. И конечно, в сочетании с нашими другими мерами мы обеспечим бесперебойный приток помощи в Украину в ближайшую неделю», — добавил Джо Байден.

