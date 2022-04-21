По информации телеграм-канала Brief, уже бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов непублично распродаёт имущество.

«Вагит Алекперов покинул страну, совет директоров ЛУКОЙЛа и выставил 89% личного имущества на продажу (непублично, что-то в режиме секретности), по согласованию с Кремлем, более того он был удостоен высочайшей аудиенции в понедельник, длинной в 96 минут. Одной из договоренностей было разрешение на дистанционное участие в управлении стратегическими направлениями ЛУКОЙЛа, а так же мораторий на попытки Роснефти поглотить компанию на 24 месяца. Помимо финансовой поддержки страны, и СВО (специальной военной операции – ред.) в частности, Алекперов передаст в управление одной из госкорпораций, свои профильные энергетические активы. Также олигарх гарантировал свою непубличность в третьих странах и тихое пережидание окончания СВО и поствоенного перерода. В перемещениях экс нефтяной магнат не скован, перемещаться он может без проблем, по обе стороны границы РФ», — говорится в сообщении канала.