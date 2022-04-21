Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры.

Cогласно распоряжению, за заслуги в укреплении дружбы между народами и развитии азербайджанской диаспоры награждены следующие лица:

Орденом «Достлуг»

Алиев Эльдар Агабала оглу

Алиева Адиля Сейфулла гызы

Крапивин Олег Андреевич

Мамедов Амирулла Мамедали оглу

Нисанов Год Семенович

Шихлинский Шахин Мутвели оглу

Медалью «Терегги»

Абдуллаев Чингиз Али оглу

Абдуллазаде Хатира Сардар гызы

Авшаров Рауф Мухтар оглу

Багирова Франгиз Ариф гызы

Джавадова-Спитсберг Джамиля Джалил гызы

Ахмедов Ильхам Энвер оглы

Гасанов Имамйар Фикрет оглу

Гаиблы Хагани Исмаил оглу

Гончарова-Иоффе Камелия Кямал гызы

Мурадов Назим Зираддин оглу

Наджафов Хаджалы Наджаф оглу.