Бизнесмен Вагит Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы компании, следует из заявления, опубликованного на ее сайте.

«В.Ю. Алекперов проинформировал Компанию о своем решении отказаться от полномочий члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», а также досрочно сложить полномочия Президента ПАО «ЛУКОЙЛ», — говорится в сообщении. Соответствующие уведомления были направлены сегодня председателю совета директоров, добавили в «Лукойл».

Ранее компания выпустила антивоенное заявление, а сам Алекперов, по данным СМИ, уехал из России.