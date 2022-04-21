Потери России в Украине составили уже 21 000 человек, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
С 24 февраля по 21 апреля армия РФ потеряла в Украине:
личного состава – около 21 000 человек
танков – 829 единиц
боевых бронированных машин – 2118
артиллерийских систем – 393
РСЗО – 136
средств ПВО – 67
самолетов – 172
вертолетов – 151
автомобильной техники – 1508
кораблей/катеров – 8
цистерн с ГСМ – 76
БПЛА оперативно-тактического уровня – 166
спецтехники – 27
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
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