Потери России в Украине составили уже 21 000 человек, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

С 24 февраля по 21 апреля армия РФ потеряла в Украине:

личного состава – около 21 000 человек

танков – 829 единиц

боевых бронированных машин – 2118

артиллерийских систем – 393

РСЗО – 136

средств ПВО – 67

самолетов – 172

вертолетов – 151

автомобильной техники – 1508

кораблей/катеров – 8

цистерн с ГСМ – 76

БПЛА оперативно-тактического уровня – 166

спецтехники – 27

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.