Один из лидеров мирового рынка потребительских товаров — американская компания Procter&Gamble — сообщила, что, возможно, не сможет продолжать свою деятельность в России из-за санкций, ограничений в отношении финансовых учреждений, проблем с поставками и денежно-кредитного регулирования. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным компании, до «спецоперации» бизнес в России и в Украине приносил предприятию от 1,5% до 2% чистой выручки и глобальной прибыли.

Procter&Gamble уже прекратила капитальные вложения в России, приостанавливает рекламную активность из-за ситуации в Украине и оставила на рынке только «продукты базовой гигиены».