Производитель дронов-камикадзе «Switchblade» подарил Украине 100 беспилотников «Quantix Recon».

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны, передает «Униан».

Как говорится в сообщении компании, 100 БпЛА «Quantix Recon» будут предоставлены независимо от других систем компании, которые поставляет Украине правительство США. Подаренные нашему государству дроны будут отправлены в течение текущей недели, а за ними будут и другие поставки.

Глава и исполнительный директор «AeroVironment» господин Вахид Наваби представил БпЛА украинскому послу и военному атташе на прошлой неделе и отметил: «Это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не поддаваться воздействию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку отдаленных, недоступных областей поля боя, которое динамично меняется».

По его словам, полученная дронами «Quantix Recon» информация позволит планировать операции таким образом, чтобы не подвергать украинских военных опасности.