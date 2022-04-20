Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о подробностях убийства, совершенного 20 апреля около 12:00 на территории Низаминского района, возле станции метро «Нефтчиляр». 15-летний А.Дж. зарезал свою мать — 37-летнюю Севиндж Магеррамову и скрылся с места преступления. Однако очень скоро был задержан полицейскими и привлечен к уголовной ответственности по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Согласно сообщению прокуратуры, убийство совершено на почве ревности. Однако, как сообщили Minval.az источники в правоохранительных органах, на самом деле конфликт между родственниками произошел на почве спора из-за раздела имущества. По предварительным данным, сына против матери настроил отец. Отметим, что сын нанес матери три ножевых ранения в область живота, от которых та скончалась на месте.

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