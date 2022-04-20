20 апреля в Баку после завершения встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Ильхам Алиев и Садыр Жапаров подписали:

Декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Меморандум о создании Межгосударственного совета.

Также Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при президенте Азербайджана и Академией управления при президенте Кыргызстана. подписали ректоры Урхан Алекперов и Алмазбек Акматалиев.

Соглашение о сотрудничестве между Закрытым акционерным обществом «Азербайджанское телевидение и радиовещание» и Общественной телерадиовещательной корпорацией Кыргызстана подписали посол Азербайджана в Кыргызстане Лятиф Гандилов и посол Кыргызской Республики в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Азербайджана и Министерством сельского хозяйства Кыргызсстана подписали министры Инам Керимов и Аскарбек Джанибеков.

Меморандум о сотрудничестве между Государственной службой по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана и Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и торговли Кыргызстана подписали министры Микаил Джаббаров и Данияр Амангельдиев.

Меморандум о развитии сотрудничества в области связи и информационно-коммуникационных технологий между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством цифрового развития Кыргызстана подписали министры Рашад Набиев и Талантбек Иманов.

Соглашение о воздушном сообщении между правительством Азербайджана и Кабинетом Министров Кыргызстана подписали министры Рашад Набиев и Эркинбек Осоев.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Агентством по интеллектуальной собственности Азербайджана и Государственным агентством по интеллектуальной собственности и инновациям при Кабинете министров Кыргызстана в области защиты интеллектуальной собственности подписали министры иностранных дел Джейхун Байрамов и Руслан Казакбаев.

Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Министерством финансов Азербайджана и Министерством финансов Кыргызстана подписали Джейхун Байрамов и Руслан Казакбаев.