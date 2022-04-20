Новая фаза войны может быть для России успешнее, чем предыдущая, считают аналитики Bloomberg.

«Украинские войска рискуют оказаться в окружении в ходе нового наступления России», — говорится в материале. Авторы отмечают, что после захвата Кременной РФ может окружить силы ВСУ на севере Донбасса, а это, по данным агентства, около 40% всей украинской группировки в регионе.

Колонны бронетехники также идут с юга, со стороны Мариуполя, на север. На стороне РФ рельеф местности, что позволило нарастить ракетные удары по украинской военной и другой инфраструктуре.

Это, считают аналитики, создает проблемы в доставке на Донбасс оружия постоянные удары по железной дороге затрудняют логистику на 1350-километровом пути с запада на восток.

В то же время вопрос о том, будет ли наступление России успешным, остается на Западе дискуссионным. Некоторые аналитики указывают на относительно небольшую численность российских войск для захвата Донбасса — примерно в 80 000 человек. Видимо, поэтому новые батальонно-тактические группы вводятся в регион постоянно.

Bloomberg также пишет, что высокая активность украинских властей, которые требуют оружия у Запада, объясняется тем, что в Киеве понимают всю опасность положения, и видят, что у РФ сейчас больше преимуществ, чем было под Киевом.