Сегодняшнее распоряжение президента охватит около 4500 человек.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева «О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу», в связи с 77-й годовщиной Победы во Второй мировой войне каждому из 96 участников войны будет выплачена единовременная помощь в размере 1500 манатов.

Распоряжение охватит около 4500 человек.