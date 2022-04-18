Вейперы в два раза чаще жалуются на проблемы в постели, чем те, кто не парит и не курит, выяснили ученые из Нью-Йоркского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале American Journal of Preventive Medicine, пишет «Газета.ру».

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Хотя курение уже давно связано с эректильной дисфункцией, воздействие вейпинга на потенцию изучено мало. Чтобы разобраться в вопросе, исследователи проанализировали данные почти 14 тыс. мужчин из США, сообщивших, есть ли у них проблемы с эрекцией и какие-либо вредные привычки.

По сравнению с теми, кто никогда не курил и не парил, вейперы более чем в два раза чаще сообщали о нарушениях эрекции. Среди них большую долю составляли молодые люди без лишнего веса, сердечно-сосудистых заболеваний и прочих факторов, предрасполагающих к проблемам с потенцией. Те, кто пользовался вейпами ежедневно, жаловались на эректильную дисфункцию чаще, чем те, кто парил эпизодически. Физическая активность снижала риски.

Респонденты не сообщали о приеме каких-либо лекарств, способных повлиять на потенцию, отмечают авторы. Кроме того, результаты основаны на самоотчетах, поэтому могут быть не полностью точными. Тем не менее, связь между парением и эректильной дисфункцией прослеживается достаточно четко.

В будущем исследователи планируют выяснить, влияет ли парение на сексуальную функцию у женщин, а также определить, приводят ли какие-то определенные виды электронных испарителей к большему вреду, чем другие, и поможет ли отказ от них улучшить потенцию.