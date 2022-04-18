Президент РФ Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде Сухопутных войск РФ почетное наименование «гвардейская». По данным Киева, бригада участвовала в захвате Бучи.
В указе на сайте Кремля отмечается, что наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
За грабеж, мародерство, убийства и изнасилования. Армия не людей во главе с путиным.
Что и надо было доказать:
Не путин а Путлер .