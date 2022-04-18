В МВД прокомментировали столпотворение в ТЦ Park Bulvar в ходе встречи с блогером Гасаном Гусейновым.

«В связи со столпотворением, возникшим 17 апреля около 15:30 в одном из крупных торговых центров на территории Сабаильского района, сообщаем, что в соответствии с требованиями особого карантинного режима каждый гражданин, входящий в торговый центр, должен предъявить на входе «QR» сертификат, подтверждающий прохождение вакцинации, и использовать защитную медицинскую маску», — сообщили в пресс-службе МВД.

«Однако люди после входа в ТЦ сняли свои медицинские маски. Для информации отметим также, что в крупных торговых центрах использование людьми медицинских масок контролируется сотрудниками данного объекта. На запечатленной с мероприятия видеозаписи видно, как один человек машет ремнем, стоя на сцене. Он был идентифицирован и задержан. Житель Баку Ариф Ибрагимов в своих показаниях сообщил, что не бил ремнем людей. Несмотря на это А.Ибрагимов арестован в административном порядке на 15 суток. В настоящее время проводятся расследования в отношении ответственных лиц объекта, где произошел инцидент, и в зависимости от его результата будут приняты соответствующие меры», — отметили в МВД.