Бойцы Сил специальных операций подорвали мост с российской техникой под Изюмом. В результате уничтожена колонна, которая следовала на усиление группировки в Харьковской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Сообщается, что несколько дней назад выявили российскую колонну, которая двигалась на Изюм. В ней были были бронеавтомобиль «Тигр», КамАЗ и три «Урала».

После того, как был установлен маршрут, украинские военные нашли подходящее место для инженерной засады.

«Это был мост по пути вражеской техники… Заложив взрывчатку в определенное место, операторы Сил спецопераций ждали врага, который, ничего не подозревая, ехал навстречу смерти. Подрыв моста вместе с российской техникой совершили по определенному замыслу, уничтожив всю вражескую колонну», — говорится в сообщении.