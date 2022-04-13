Президент США Джо Байден в телефонном разговоре сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Украине дополнительную военную помощь на 800 млн долларов. В том числе бронетехнику и вертолеты.

Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома.

«Моя администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на 800 млн долларов», — цитирует пресс-служба Байдена.

По его словам, новый пакет военной помощи будет включать в себя многие из уже предоставленных США высокоэффективных систем вооружений, а также новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению, которое Россия может начать на востоке Украины.

Среди новых возможностей в Белом доме отметили артиллерийские системы и снаряды к ним, а также бронетранспортеры. Байден также одобрил передачу Украине дополнительных вертолетов.

В сообщении Пентагона отмечается, что Соединённые Штаты в рамках пакета дополнительной военной помощи на 800 млн долларов передадут Украине 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, 500 ракет Javelin. Штаты ожидают, что поставки дополнительного вооружения Украине начнутся немедленно. Также сообщается, что некоторые страны НАТО планируют объявить об отправке танков Украине. Их уже не раз просил Владимир Зеленский.