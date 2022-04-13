Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество срочно предоставить Украине тяжелую артиллерию, бронетехнику, системы ПВО и авиацию.

По его словам, Киеву нужны следующие вооружения:

— Артиллерийские орудия (калибр 155 мм) и боеприпасы;

— Артиллерийские снаряды (калибра 152 мм). Как можно больше;

— Реактивные системы залпового огня: «Град», «Ураган» или американский M142 HIMARS;

— БТР (БТР, БМП и др.);

— Танки (Т-72, американские или немецкие аналоги);

— ЗРК (С-300, БУК или аналогичные современные западные ЗРК);

— Боевые самолеты.

«Россия не намерена останавливаться на Украине. Пропагандистская машина Путина открыто заявляет, что Европа является «следующей логической целью» после Украины. Так или Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, или Путин продолжит расширять свою Российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей. Он уже сделал это в Мариуполе, Харькове, Буче и других городах Украины. Чтобы продолжать героически защищать мир от российской агрессии, Украине нужен конкретный список оружия. Обращаюсь к гражданам всего мира с просьбой помочь донести вашим правительствам, администрациям президентов, руководителям ваших стран реальные потребности Украины, которые помогут остановить войну», — сказал Владимир Зеленский в обращении на английском языке.

