Германия вскоре поставит Украине тяжелое вооружение — это решение поддерживает правительственная коалиция. Об этом в Twitter сообщил депутат Бундестага, эксперт правящей Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер.

«Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что нам во фракции СвДП удалось убедить в этом наших партнеров по коалиции… Конечно, это еще предстоит решить и реализовать. Но там, где есть единственная воля, всегда есть выход».

Между тем, украинские паблики публикуют видео из, предположительно, польского Вроцлава — техника движется из Германии.