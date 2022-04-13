В рамках проекта строительства новой автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты началось строительство автомобильного моста протяженностью 85 метров над рекой Инджачай.

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог, трехарочный мост будет иметь в ширину 14,5 метра.

В настоящее время ведутся буровые и свайные работы на опорах моста, а также строительство фундамента. Мост строится в соответствии с действующими нормативными нагрузками с учетом 9-бальной сейсмичности.

Автодорога протяженностью 22 км, основа которой была заложена президентом Ильхамом Алиевым 3 октября 2021 года в Тертерском районе, соединит 4 населенных пункта.

Строительство новой автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты планируется завершить до конца 2022 года.