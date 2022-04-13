В случае нового наступления России в Украине российским войскам будет содействовать открытая степная местность, считает бывший директор ЦРУ, экс-командующий Центральным командованием США и силами США и НАТО в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петрэус.

По его словам, в битве за Киев ВСУ способствовала, в частности, лесистая местность, чего не будет на юге и востоке, где преобладают степные зоны:

«Там открытая местность, в отличие от того, как она выглядит вокруг Сум, Чернигова либо Киева. То есть, это более благоприятная территория для того, чтобы пойти широким фронтом, танковыми силами и т.д. Поэтому нам нужно молиться, чтобы, скажем, были дожди и чтобы движение бронетехники РФ было затруднено из-за погодных условий», — заявил Петрэус.

При этом он добавил, что в пользу ВСУ работает также то, что «россияне воюют только численностью, а не умением».