Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам движения в связи с ветреными погодными условиями, наблюдаемыми на территории страны.

В частности, главный инспектор департамента, майор полиции Араз Аскерли призвал водителей не парковать транспортные средства в опасных зонах.

«В связи с подобными погодными условиями мы рекомендуем водителям и пешеходам быть предельно осторожными, больше соблюдать правила безопасности, не останавливать свои автомобили под многоэтажными домами, деревьями.

А пешеходов просим максимально ограничить передвижение по улицам», — заявил Аскерли.

Араз Аскерли также обратился и к владельцам и водителям грузовых автомобилей и посоветовал им не забывать о том, что движение в ветреную погоду затруднено и опасно, уделять особое внимание упаковке перевозимого груза, выбирать скорость движения транспортных средств в соответствии с погодными условиями из-за ограниченной видимости, снижать скорость на открытых участках, не совершать резких маневров или резких торможений, не совершать обгонов без необходимости.