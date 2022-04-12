Большинство стран в годы армянской оккупации не хотели называть это оккупацией, потому что многие страны не хотели называть это нарушением территориальной целостности Азербайджана, хотя факт оккупации был очевиден, прекрасно было известно, кто оккупант, а кто подвергся оккупации. Это называется двойные стандарты и несправедливость.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в ходе совещания по итогам первого квартала текущего года.

«Мы это видим и в наши дни также в войне между Россией и Украиной: когда мы во время Второй Карабахской войны освобождали наши земли с помощью беспилотников Bayraktar, зарубежные эксперты и медиа называли эти БПЛА как «смертоносное оружие», а теперь в ходе российско-украинской войны называют этот же беспилотник «ангелом». Вот что значит двойные стандарты, вот что значит несправедливость по отношению к нам и такова реальность», — добавил азербайджанский лидер.