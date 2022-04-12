Германия будет поставлять Украине оружие. Об этом заявил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер 12 апреля во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Он сказал, что ФРГ будет предоставлять оружие, несмотря на убеждения, согласно которым страна не поставляет вооружения в зоны конфликтов.

«Мы солидарны с Украиной», – сказал он.

По словам Штайнмайера, Путину не удалось разделить Европу, она, наоборот, сплотилась в противодействии внешней агрессии.

«Не может быть возвращения к нормальным отношениям с такой Россией. Российские военные преступления увидел весь мир. Их нужно задокументировать и расследовать, а виновников и принимающих политические решения нужно привлечь к ответственности», – заявил президент.

Комментируя санкции, Штайнмайер сказал, что страны Евросоюза должны усилить экономическое давление на РФ.

Президент отметил, что Германия уже сократила импорт газа из РФ с 60% до 40%, но не может сразу полностью отказаться от него.