Неожиданным шагом назвал экономист Натиг Джафарли отстранение от должности главы Центробанка Азербайджана Эльмана Рустамова. Неожиданным, потому то всего два года назад парламент утвердил его кандидатуру на эту должность.

«Ротация неожиданная, потому что никаких предпосылок, слухов, намеков и разговоров на эту тему не всплывало вообще. Да и определенных проблем не было, так как макроэкономическая ситуация в стране за последние несколько лет достаточно стабилизировалась благодаря подскочившим ценам на нефть и росту валютных резервов. Все эти факторы способствовали тому, что давление на курс маната прекратилось», — отмечает эксперт.

Говоря в целом о роли Центробанка в Азербайджане, Н.Джафарли отметил, что экономическая система страны не такая уж и сложная, как в других — более развитых странах, где Центробанк играет важную роль.

«Наша система зависит от нефтегазовых ресурсов и потому роль Центробанка в ней была не очень-то заметной. Почему? В развитых странах Центробанк выполняет ряд важнейших функций: является регулятором и основным драйвером рынка ценных бумаг и валютного рынка. Биржи внимательно слушают глав Центробанков, его учетная ставка имеет огромное значение. А у нас нет ни рынка ценных бумаг, ни валютного рынка, также происходит административное регулирование курса маната, и учетная ставка Центробанка не имеет никакого значения», — говорит Н. Джафарли.

В качестве примера Н.Джафарли привел статистику 2013 года, когда учетная ставка равнялась 3,5%, а проценты по кредитам достигали 20%. В 2016 году, в постдевальвационный период процентная ставка была уже на уровне 15%, а ставка по кредитам, опять же, ненамного изменилась и равнялась 22-25%. Сегодня учетная ставка равна 9,25%, и снова коммерческие кредиты на уровне 20%.

«То есть, учетная ставка, являющаяся оружием любого Центробанка, в нашей стране просто не влияет на экономику. Но это не вина Центробанка, такова экономическая система нашей страны», — отмечает Н.Джафарли.

В заключении экономист отметил, что несмотря на столь долгий срок правления Центробанком (27 лет), Э. Рустамов вошел в историю как человек, который «подвел под монастырь» народ Азербайджана, неоднократно обещав с высокой трибуны, что никакой девальвации маната не будет.

«А девальвация все же нагрянула, причем, нежданно-негаданно, и застала людей врасплох. И в этом весь «деловой имидж» экс-главы Центробанка: всякий раз, когда он выступал с очередными уверениями, население ждало обратного эффекта», — говорит Н. Джафарли.

Н.Джафарли также отметил, что в целом замена главы Центробанка на повлияет на экономическую ситуацию.

«Та же система, та же линия будет продолжаться. Скорее всего, будет некоторая консолидация в банковской сфере, а именно, какие-то мелкие банки будут поглощены большими банками. И потому я не думаю, что новый глава Центробанка – молодой и образованный повлияет на плавающий курс маната или будут другие революционные изменения», — резюмировал Натиг Джафарли.

Яна Мадатова