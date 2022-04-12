Металлы, которые можно извлечь из уничтоженной в Украине боевой техники России, могут быть оценены в $45 млн. Об этом пишет «Forbes Украина».

Авторы исследования подсчитали, что вес всей уничтоженной российской техники на 8 апреля – 85 000 тонн. В частности:

— около 75 000 т – углеродистая и нержавеющая сталь;

— 2500 т – алюминий;

— 1000 т – медь;

— более 360 т титана и магния;

— 10 кг платины;

— 18 кг золота;

— 1,2 тонны серебра.

Общая сумма в $45 млн разделяется следующим образом:

— $31 млн — лом черных металлов;

— $8 млн – медь;

— $4 млн – алюминий;

— $1 млн – другие цветные металлы;

— $1 млн – драгоценные металлы.