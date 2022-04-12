Металлы, которые можно извлечь из уничтоженной в Украине боевой техники России, могут быть оценены в $45 млн. Об этом пишет «Forbes Украина».
Авторы исследования подсчитали, что вес всей уничтоженной российской техники на 8 апреля – 85 000 тонн. В частности:
— около 75 000 т – углеродистая и нержавеющая сталь;
— 2500 т – алюминий;
— 1000 т – медь;
— более 360 т титана и магния;
— 10 кг платины;
— 18 кг золота;
— 1,2 тонны серебра.
Общая сумма в $45 млн разделяется следующим образом:
— $31 млн — лом черных металлов;
— $8 млн – медь;
— $4 млн – алюминий;
— $1 млн – другие цветные металлы;
— $1 млн – драгоценные металлы.
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