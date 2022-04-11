Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон сможет выиграть второй тур выборов президента страны, набрав более 50% голосов. Об этом свидетельствуют данные соцопроса компании Ifop для Paris Match, LCI и Sud Radio, который был обнародован 11 апреля.

Согласно результатам опроса, Макрон во втором туре президентских выборов может набрать 52,5%, а его соперница, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 47,5% голосов избирателей.

Прогнозируется, что во втором туре явка избирателей составит 75%, в то же время 25% жителей республики могут воздержаться от голосования. Исследование проводилось в течение двух последних дней, в нём приняли участие 1500 человек. Соцопрос компании Ifop от 10 апреля показал, что Макрон во втором туре выборов может победить с 51% голосов.