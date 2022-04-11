Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков отправлен под домашний арест.
Данную информацию приводит экс-депутат Государственной думы РФ, участник Сил теробороны Украины Илья Пономарев.
Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков отправлен под домашний арест.
Данную информацию приводит экс-депутат Государственной думы РФ, участник Сил теробороны Украины Илья Пономарев.
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