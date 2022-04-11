В МВД прокомментировали факт рождения ребенка у 16-летней девочки из Гянджи.

Как сообщил АПА старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, лейтенант полиции Эшгин Гасымов, по данному факту в Главном управлении полиции города начато соответствующее расследование. В зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка вопросу.

Отметим, жительница города С.Аббасова (имя-фамилия условные) родила ребенка в больнице имени Аббаса Саххата в Гяндже.

В ходе расследования выяснилось, что в 2020 году она вышла замуж. На тот момент ей исполнилось 14 лет.