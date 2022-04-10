Группа украинских военных прошла в США подготовку к применению барражирующих снарядов Switchblade, которые Вашингтон поставляет Киеву. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что министр обороны Ллойд Остин провел разговор по видеосвязи с «небольшой группой украинских военных, которые возвращаются из Соединенных Штатов». Они находились в США в рамках программы подготовки военнослужащих ВС Украины (ВСУ).

«Украинские силы получили подготовку к эксплуатации патрульных катеров, использованию средств связи и обслуживанию», — сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«С тех пор как курс подготовки завершился в начале марта, министерство обороны провело для этой группы дополнительную передовую тактическую подготовку по применению систем, которые Соединенные Штаты предоставили Украине, в том числе беспилотных летательных аппаратов Switchblade», — отмечается в его заявлении.

«Министр [обороны] пообещал им, что США продолжат поддерживать Украину, а также предоставлять и координировать дополнительную помощь в сфере безопасности», — добавил Кирби.