С начала вторжения в Украину российские военные потеряли около 19 100 человек личного состава. Также Вооруженным силам Украины удалось уничтожить 112 беспилотников.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери России составили:

личный состав — около 19 100 человек

танки — 705 единиц

боевые бронированные машины — 1 895 единиц

артиллерийские системы — 335 единиц

РСЗО — 108 единиц

средства ПВО — 55 единицы

самолеты — 151 единица

вертолеты — 136 единиц

автомобильная техника — 1363 единицы

корабли/катера — 7 единиц

цистерны с ГСМ — 76 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня — 112 единицы

специальная техника — ​25 единиц

пусковые установки ОТРК — 4 единицы

«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.