С начала вторжения в Украину российские военные потеряли около 19 100 человек личного состава. Также Вооруженным силам Украины удалось уничтожить 112 беспилотников.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери России составили:
личный состав — около 19 100 человек
танки — 705 единиц
боевые бронированные машины — 1 895 единиц
артиллерийские системы — 335 единиц
РСЗО — 108 единиц
средства ПВО — 55 единицы
самолеты — 151 единица
вертолеты — 136 единиц
автомобильная техника — 1363 единицы
корабли/катера — 7 единиц
цистерны с ГСМ — 76 единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня — 112 единицы
специальная техника — 25 единиц
пусковые установки ОТРК — 4 единицы
«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.
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