Минобороны Британии заявило, что Украине поставят ещё 800 противотанковых комплексов NLAW.
А также больше «Джавелинов», переносных ЗРК «Старстрик», шлемов, экипировки и приборов ночного видения.
Минобороны Британии заявило, что Украине поставят ещё 800 противотанковых комплексов NLAW.
А также больше «Джавелинов», переносных ЗРК «Старстрик», шлемов, экипировки и приборов ночного видения.
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