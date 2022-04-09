В ряды территориальной обороны вступили 110 тысяч украинцев, более 100 человек уже имеют государственные награды. Об этом сообщил Командующий силами территориальной обороны ВСУ бригадный генерал Юрий Галушкин на брифинге 8 апреля.

По его словам, сформировано более 450 добровольческих формирований территориальных общин

«За день до вторжения у нас было всего 6 тысяч профессиональных военных и резервистов. Однако 24 февраля наша горячая линия разрывалась, по всей Украине стояли очереди, чтобы попасть в ТРО. Всего в состав ТРО вступили более 110 тысяч граждан и гражданок. Это люди разных профессий, возраста, веры. Я лично видел эти километровые очереди», — заявил генерал.

Он отметил, что бойцы ТРО проходят обучение по разным военным специальностям и учатся использовать разные виды вооружения и техники.

«Силы ТРО защищают стратегические объекты, приобщаются к выполнению боевых задач совместно с подразделениями ВСУ, обеспечивают контроль за передвижением людей и транспортных средств по всей стране и выполняют другие задачи. Захватчики не ожидали, что сопротивляться будет вся Украина. Так было и в Киеве, и в Харькове, и в Мелитополе, и в Чернигове, и в Сумах, везде, где находился противник. Задачу выполняли вполне достойно», — рассказал Галушкин.

Особенно он подчеркнул героизм и мужество участвующих в боевых действиях бойцов Донецкой бригады и Мариупольского батальона ТРО, которые вместе со спецслужбами, ВСУ и другими силами обороны защищают Украину на востоке.