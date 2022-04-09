Американская биофармацевтическая компания Moderna сообщила, что отзывает партию своей вакцины от коронавируса в количестве 764,9 тысячи доз из-за попадания инородного тела в состав препарата.

Компании о проблеме сообщил центр вакцинации в Испании. В одной из произведенной в Испании доз и было обнаружено инородное тело, флакон был проколот, но сама вакцина не вводилась. После этого дозу передали специалистам для проведений судмедэкспертизы и расследования.

«Эта партия, состоявшая из 764900 доз была доставлена в Норвегию, Польшу, Португалию, Испанию и Швецию 13-14 января 2022 года», — говорится в заявлении компании.

Moderna провела проверку по базе данных и выяснила, что у лиц, получивших дозу вакцины из этой партии, не было обнаружено побочных эффектов. По словам фармгиганта, инцидент не создает риск для других доз вакцины в партии.

«Учитывая приоритет компании по обеспечению качества и из соображений предосторожности, эта партия отзывается. Moderna активно взаимодействует с органами здравоохранения по ходу расследования», — отметила компания.

Всего по миру введено более 900 миллионов доз вакцины Spikevax производства Moderna.