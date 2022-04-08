Успех беспилотников Bayraktar TB2 стал известен во многих кризисных регионах мира. Турецкие дроны привлекли и продолжают привлекать внимание всего мира.

Корреспондент CNN International отправился на предприятие, где производятся дроны и встретился с Сельчуком Байрактаром.

«Bayraktar TB2 — это тактический дрон высшего пилотажа, который делает то, для чего он предназначен и для чего он был разработан», – рассказал он.

Он также коснулся войны в Украине: «Я не хочу выделяться технологиями, пока люди гибнут, но люди сопротивляются и защищают свою родину от незаконной оккупации, это то, что делает храбрый народ Украины и её руководство».

Сельчук Байрактар сказал, что боевые дроны Bayraktar TB2 являются символом сопротивления в Украине.

«Я думаю, что это один из символов сопротивления и это дает им надежду».

