Украина получит необходимое для войны с Россией оружие, вопрос в том — когда. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в четверг, 7 апреля.

«У меня нет сомнений, что у Украины будет оружие, необходимое для борьбы. Вопрос в том, когда. Дискуссия — не о списке оружия, дискуссия — о времени, когда мы получим его. И это ключевое, потому что две недели назад было достаточно сказать, что будет предоставлено, сегодня более важно знать, когда оно будет предоставлено», — сказал Кулеба.

Кулеба сказал, что украинская армия знает как бороться и побеждать, но без соответствующего вооружения Украину ждет еще много невинных жертв.

“Чем больше оружия мы получим и чем раньше оно придет в Украину, тем больше жизней будет спасено и тем больше городов и сел не будет разрушено, и Буч больше не будет. Это мое послание союзникам, оно очень простое”, — подчеркнул глава украинского МИДа.

Он призвал союзников не сомневаться и дать Украине то, чего она просит.

Кулеба также призвал страны НАТО не зацикливаться на определениях оружия. Так как любое оружие, применяемое украинской армией против РФ по определению применимо лишь для обороны от агрессора.

«Поэтому эта разница между оборонным и наступательным (оружием) не имеет смысла в ситуации в моей стране. И те страны, которые говорят, что предоставят Украине оборонное оружие, но не могут предоставить наступательное, лицемерят, это просто нечестный и неоправданный подход», — заявил Кулеба.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, призвал страны-участницы блока обеспечить поставки тяжелого вооружения Украине.