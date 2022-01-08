В Армении выявили первые два случая заражения «омикроном»

Первые два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в Армении, сообщили в субботу в национальном центре по контролю и профилактике заболеваний.

«В Армении выявлены два ввозных случая коронавирусного заболевания, вызванного штаммом «омикрон». Пациенты с COVID-19 прошли эпидемиологическое исследование после прибытия в Армению, в том числе методом секвенирования, в результате чего был выявлен штамм «омикрон».

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Состояние пациентов удовлетворительное, они не госпитализированы, оба проходят лечение дома», — говорится в сообщении на странице центра в Facebook.