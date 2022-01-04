Туркменистан, Иран и Азербайджан приступили к своповым поставкам газа

С 3 января Туркменистан, Иран и Азербайджан начали получать 4,5 миллиона кубометров газа в сутки в рамках трехстороннего соглашения о своповых поставках.

Об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оджи.

Он отметил, что началась реализация трехстороннего соглашения о своповых поставках, подписанного президентами Ирана, Азербайджана и Туркменистана в Ашхабаде. «Мы ежедневно принимаем 4,5 миллиона кубометров газа на востоке страны и поставляем аналогичное количество Азербайджану”, – приводит АПА слова министра.

Министр добавил, что поставки усилили давление и устойчивость в газовой сети на северо-востоке Ирана.