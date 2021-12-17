Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 53 млрд. долларов

В январе-ноябре текущего года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 4,4% (2,2 млрд. долл. США) и превысили 53 млрд. долларов, сообщили в ЦБА.

Резервы ЦБА возросли на 10,2% и превысили 7 млрд. долларов США. Если текущие тенденции сохранятся, то в 2022 году, также ожидается значительный профицит платежного баланса.

Отмечается, что несмотря на то, что на валютных аукционах, проведенных с прошлого заседания ЦБА, спрос несколько вырос, в целом на валютном рынке было сохранено равновесие, курс национальной валюты в течение года оставался стабильным.