«Американское предупреждение»: так что же происходит в Зангезуре?

Посольство США в Армении выступило с очередным предупреждением: «Поступают сообщения об усилении контроля азербайджанских иммиграционных и таможенных пунктов на автомагистралях M2 и M17. Посольство США в Ереване сообщает гражданам США, что сотрудникам посольства США и их семьям теперь запрещено совершать несущественные поездки между селами Караундж и Давид-Бек по шоссе M2 и между Капаном и Чакатеном по шоссе M17». Кроме того, гражданам США также рекомендуется соблюдать осторожность вблизи государственной границе Азербайджана и Армении и линии соприкосновения в Карабахе.

Эксперты по обе стороны границы, как того и следовало ожидать, вспомнили, как чуть больше года назад посольства США и в Азербайджане, и в Армении распространили 25 сентября 2020 года синхронное предупреждение, посоветовав своим гражданам держаться подальше от зоны нагорно-карабахского конфликта. Появилось это предупреждение 25 сентября. А 27 сентября вспыхнули полномасштабные боевые действия.

Неудивительно, что сегодня, после появления нового американского предупреждения, да еще после боев на Кельбаджарском направлении, многие эксперты по обе стороны границы задаются вопросом: что это означает? Что происходит в Зангезуре? Чего ждать? И что «за кадром»?

Здесь, пожалуй, прежде всего необходимо отметить: США призывали и призывают Азербайджан и Армению к переговорам, к выполнению условий прекращения огня и решению всех вопросов мирным путём, что полностью устраивает Азербайджан. Наша страна, как уже не раз отмечалось, выступала и выступает за скорейшее продвижение процесса делимитации и демаркации границ и подписание полноценного мирного договора. Более того, США ни разу не выступали против установки азербайджанских пограничных и таможенных КПП на шоссе М2 и М17 — признанные границы никто не отменял. Даже Линн Трейси, посол США в Армении, несмотря на всю свою любовь к скандальным заявлениям, к примеру, о «статусе Карабаха», и то не протестовала по этому поводу.

Другое дело, что, как напоминают знающие люди, такого рода предупреждения далеко не всегда представляют собой завуалированный месседж «за одних» или «против других». Куда чаще это действительно совет своим гражданам не ехать по возможности туда, где им может грозить опасность.

А вот тут внимательно. И серьезно. Американские дипломаты прекрасно понимают, каким «раздражителем» для армянской околополитической «тусовки» являются азербайджанские КПП на дорогах. Достаточно вспомнить, какие истерики закатывали местные «активисты» в декабре 2020 года, когда на этих дорогах появились даже еще не КПП, а баннеры «Добро пожаловать в Азербайджан!».

И, будем реалистами, далеко не всегда дело ограничивается словами. Достаточно вспомнить, как 31 июля 1991 года бойцы Вильнюсского ОМОНа, напомним, расстреляли семерых человек, находившихся на литовском таможенном КПП в посёлке Мядининкай — в этих вагончиках с литовским флагом видели символ объявленной еще в марте 1990 года независимости Литвы. Законных способов противостоять этому решению Литвы у Кремля не было, карательная акция с захватом Вильнюсского телецентра в январе 1991 года к ожидаемым результатам не привела, и в результате в Кремле сделали ставку на террор. Трагедии в Мядининкае, напоминают эксперты, предшествовала серия поджогов таможенных вагончиков. Есть и куда более актуальный во всех смыслах пример — теракт в Дашалты, где армянский боевик Норайр Мирзоян метнул гранату на КПП, где стоят и азербайджанские военнослужащие, и российские миротворцы. Есть ли риск повторения чего-то похожего уже на азербайджанских КПП на важных для Армении дорогах — вопрос даже не риторический. Как и то, существует ли уже для граждан США опасность, просто проезжая через эти КПП, попасть в эпицентр опасной провокации. Тут уже не нужны гадания, располагают ли США конфиденциальной информацией о подготовке «чего-то такого» на трассах М2 и М17 — достаточно бушующих в Ереване митингов, помноженных на существующие в армянской среде традиции политического террора.

Здесь можно, конечно, поставить точку. И посоветовать армянским «горячим головам» заранее просчитать риски: Азербайджан не любит играть на обострение, но вот к чему приводит неумение отличить миролюбие от страха и рассуждения по принципу «они не посмеют», «они не рискнут» и т.д., в Армении, пардон за чёрный юмор и цинизм, могут оценить по тому, насколько увеличилась площадь кладбища «Ераблур» по итогам и 44-дневной войны, и нынешней серии провокаций на границе.

Но есть еще одна сторона вопроса. Это предупреждение, точнее, его изложение в АрмCМИ, прочитают и жители Западного Зангезура. Где проводят свои параллели с американским предупреждением от 25 сентября и с замиранием сердца спрашивают хотя бы самих себя: что дальше? Новая война — теперь уже за Западный Зангезур? Тем более что сам Ереван, отказываясь от полноценной делимитации, демаркации и признания границ, создаёт весьма опасную и неопределенную ситуацию? Одно дело— играть в такие игры и предъявлять претензии на земли соседних стран, рассчитывая на военное превосходство. И совсем другое— заниматься тем же на фоне разгрома и поражения. Тут границы вполне могут «сдвинуться» не в пользу Еревана— особенно если взять за основу карты независимого Азербайджана, представленные на Парижской мирной конференции, или даже карты советского Азербайджана до ноября 1920 года. На них Западный Зангезур и Гейча махалы— территория Азербайджана.

Тем более что это не единственная информация к размышлению. Напомним: 11 ноября появилась информация, что армянская авиакомпания «Новэйр» собирается «запустить» рейсы Ереван-Гафан, правда, нерегулярные и на легкомоторном самолете. Но через 5 дней запрос в Комитет гражданской авиации Армении был отозван. Почему, можно догадаться: аэропорт в Гафане заброшен с начала девяностых, здание используется как хлев для скота, на поле устраивают гонки местные «автоши», и самое главное, Армения— это не Азербайджан, где за год смогли отстроить и ввести в эксплуатацию аэропорт в освобожденном Физули. Но в самой Армении публике представили другое объяснение: мол, самолет могут подбить зловредные азербайджанцы! У них позиции в 110 метрах от аэропорта! Нечто подобное заявил депутат от кочаряновской фракции «Армения» Ваге Акопян.

Ему, конечно, следовало бы напомнить, что брать на прицел гражданские воздушные суда — это характерная черта Армении. Накануне, 20 ноября, в Азербайджане отметили 30-ю годовщину трагедии над Гаракендом: армянские террористы сбили вертолёт Ми-8, на борту которого находились азербайджанские государственные деятели, журналисты, депутаты парламента, а также наблюдатели от России и Казахстана в рамках «Железноводской инициативы». Во время боев в Товузе летом 2020 года минобороны Армении официально распространило ролик, как армянская ПВО берет на прицел гражданский самолет. А во время 44-дневной войны армянские оккупанты запускали ракеты С-300 в направлении Баку, пытаясь сбивать самолёты на подлете к аэропорту «Гейдар Алиев». И это не считая попыток ударить по аэропорту Гянджи.

Но — вот уж жестокая ирония судьбы! — господин Акопян не подумал, что его «страшилки» прочтут и в самом Гафане. Где и так изрядно напуганы и армянскими провокациями, за которые прилетает «ответка», и американскими предупреждениями, и еще много чем. И в результате хватаются кто за голову, кто за сердце, а кто за чемоданы и унитазы.

И да, авиарейсы для такого бегства точно не нужны.

Нурани