Мурад Сададдинов: Хочет Армения или не хочет, но признать эти границы она обязана

«Армения вынуждена дать согласие старта процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, так как у нее нет другого пути. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте признал, что «международное сообщество устало от нас, и не желает выслушать нас». Все это говорит о том, что Ереван находится в безвыходной ситуации и вынужден идти на демаркацию госграницы и открытие коммуникаций с Азербайджаном».

Об этом в беседе с Minval.az сообщил политолог Мурад Сададдинов, комментируя заявление армянской стороны о том, что Армения отправила письменное уведомление о принятии предложения России приступить к процессу делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

По словам М.Сададдинова, если Ереван откажется определить границы с Азербайджаном, это будет означать, что как таковой границы просто не существует. И потому границей будет считаться тот участок, где будут стоять азербайджанские военнослужащие. Делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы, в первую очередь, необходима самой Армении.

В данный момент все маневры армянской стороны связаны с тем, что внутриполитическая ситуация в этой стране остается крайне тяжелой. И накануне годовщины позорного проигрыша, подписание капитуляционных, с точки зрения армянского общества, документов могло бы вызвать волнения и еще более накалить ситуацию в стране, не исключая и попытки свержения правительства Пашиняна.

— Видимо премьер Армении, учитывая все это, не согласился на подписание данного соглашения, хотя он понимает, что альтернативы всему этому нет. И потому готовит армянское общество к началу этого процесса, — добавил эксперт.

Политолог так же отметил, что с большим подозрением относится к предложению о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, исходящему со стороны России. По его мнению, данное предложение могло быть озвучено в такой форме, чтобы не вызвать в армянском обществе дополнительного раздражения, мол, это предложение посредника в лице России, от которого зависит Армения, и общественность вынуждена считаться с этим.

— В реальности, процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы указан в трехстороннем соглашении, подписанном в ноябре 2020 года.

Поэтому разговор о каком-то новом плане и о нулевых позициях неуместен. Армянские пропагандисты и их различные представители в течение долгого времени озвучивают заявления, кардинально противоречащие друг другу. И обращать внимания на эти заявления не стоит — считает М. Сададдинов.

Процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы будет проходить в рамках существующих ныне международно-признанных в ООН границ. Самым болезненным для Армении является вопрос возвращения анклавов азербайджанских сел в Товузе, Нахчыване и так далее. Эти моменты вызывают раздражение у армянской стороны. Но, так или иначе, есть конкретные границы, которые Ереван обязан признать и альтернативы этому нет. Хочет Армения или не хочет, но признать эти границы она обязана.

— Вряд ли процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы может занять 10-20 лет. Никто не собирается считаться с армянскими капризами. Армения – проигравшая сторона. Тем временем, у официального Баку достаточно военных, политических и экономических ресурсов для того, чтобы заставить Ереван завершить данный процесс в кратчайший период. Здесь стоит вопрос об открытии коммуникаций. Ведется строительство азербайджанского участка Зангезурского коридора. Это свидетельствует о том, что Азербайджан и Турция вкладывают серьезные финансовые средства в этот проект. С капризами армянской стороны никто не собирается считаться. Вопрос открытия коммуникаций и определения границ не будет затягиваться, — пояснил М.Сададдинов.

Что касается остальных сопредседателей МГ ОБСЕ в лице США и Франции, понятно, что они остались в стороне от урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. И они стараются обозначить свое участие в урегулировании, хоть и стараются скрытно создавать помехи, дабы данный процесс не проходил в рамках чисто российского посредничества. Тем не менее, для того, чтобы обозначить свое участие в этом процессе, США и Франция вынуждены порой соглашаться с реальными вещами, которые изменить они не могут.

— Во всяком случае, в их заявлениях всегда говорится о приверженности к трехстороннему соглашению. А политика этих стран такова, что публично в какой-то мере они будут поддерживать данный процесс, а с другой стороны, делать все, чтобы это посредничество не было исключительно российским, — резюмировал М.Сададдинов.

Бахтияр Сафаров