В славной летописи современного Азербайджана уже нет места пораженческим настроениям

С момента обретения независимости, Азербайджан взял четкое направление на развитие национального самосознания и выработку патриотизма в умах народных масс, в частности, молодого поколения, которому на тот момент предстояла сложная задача: жить с осознанием того факта, что 30% Родины находятся под игом армянской оккупации. Эта горькая мысль раскаленным железом выжигала кровавую рану в сердцах миллионов наших сограждан, заставляя всякий раз с содроганием вспоминать страшную трагедию Ходжалы, черные даты потери Кяльбаджара, Физули, Джабраила, Агдама и Шуши, гибель отцов и братьев, ставших частью Вечного Огня, негасимо горящего на скорбной Аллее шехидов. Через сердца подрастающих поколений тех лет бесконечно ковыляли по кровавому снегу азербайджанские беженцы, изгнанные армянским агрессором с родных земель – босые, полуодетые, лишенные крова, скарба, надежды.

И если раньше мы, поколение советского времени, играли «в войнушки», представляя себя героями второй мировой войны, забравшей жизни наших дедов, то дети, родившиеся после 1992 года, играли в уже совсем другую войну, даже не представляя того, что многим из них придется сражаться за восстановление территориальной целостности своей страны отнюдь не с пластмассовой саблей. И кто-то из них навсегда останется на поле боя… этого тоже вчерашние дети знать не могли.

Все это время, пока часть исконных азербайджанских территорий находилась под оккупацией, президент Азербайджана Ильхам Алиев вел четкий политический курс, направленный, прежде всего, на развитие патриотизма и национального самосознания. Все это время Азербайджан утверждал себя на политической, культурной и спортивной аренах мира как страна самодостаточная и стремительно развивающаяся.

Патриотический дух и гордое осознание национального достоинства прочно вошли в сердца миллионов. 30 лет народ Азербайджана шел к светлой мечте – вернуть свои законные земли и поставить точку в многолетнем противостоянии, поломавшем и искалечившем тысячи жизней и судеб.

Ильхам Алиев уверенно начал летопись новейшей истории страны, и изменил буквально все. Претворяя в жизнь новые внутриполитические задачи и внешнеполитические цели, осуществляя экономическую перестройку, формируя новое общественное мировосприятие, умонастроение народа, социальную и политическую культуру, он сумел сплотить народ Азербайджана вокруг главнейшей идеи – возвращения утраченных земель.

Кроме того, одним из важнейших достижений Ильхама Алиева является тот факт, что все эти годы страна серьезно готовилась к освободительной войне, ибо переговоры, ведущиеся в рамках Минской группы и затянувшиеся на 30 лет, ничего не решали, а Армения умышленно старалась оттянуть время.

Шли годы, и надежды на справедливый переговорный процесс рушились, как карточный домик, хотя президент Ильхам Алиев во всех своих выступлениях на международных мероприятиях говорил, что решение этого вопроса для Азербайджана является приоритетом, и что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией.

Ильхам Алиев сделал ставку на экономику страны, считая эту область главенствующим фактором, ибо в таком случае увеличится и возможность демонстрации сильной политики.

На фоне «переливания из пустого в порожнее» в ходе многолетних переговорных процессов, оставался единственный и самый верный способ: вернуть утраченные земли военным путем. В Азербайджане была сформирована профессиональная армия, которая постоянно вооружалась новейшей военной техникой, все силы были брошены на улучшение социальных условий военнослужащих и снабжение армии. Профессия «военный» стала почетной, и, самое главное, молодежь стала воспринимать воинскую повинность не просто как «пустую потерю времени», а как возможность закалки для грядущего боя.

И вот, наконец, зазвенел колокол освободительной войны: ни на минуту не сомневаясь в своем решении, тысячи добровольцев выстраивались в очереди перед военкоматами, желая лично гнать оккупантов с родной земли. В священной 44-дневной освободительной войне геройски погибали не только солдаты, но и офицерский состав. Героизм азербайджанских воинов доказал всему миру, не верившему в решение карабахского вопроса, главное: если в сердцах людей горит пламя справедливости и веры, то рано или поздно этот народ войдет в историю под боевыми знаменами победы.

8 ноября 2020 года была поставлена историческая точка, когда Азербайджан отвоевал жемчужину Карабаха – город Шуша.

Священная 44-дневная война – это истинный пример героизма и мужества народа, идущего под руководством мудрого лидера по правильному пути. Народу Азербайджана предстоит поднимать из руин свой собственный мир, вырванный из кровавых лап агрессора. Период становления всегда самый сложный, но и этот путь мы с честью пройдем, потому что мы – народ-победитель. И в этом заключается главный смысл новой страницы славной летописи современного Азербайджана, в которой уже нет места пораженческим настроениям.

Яна Мадатова