Натик Джафарлы: Привязка к Фонду соцзащиты лишает граждан права выбора

Крылатой цитатой дня стала реплика зампредседателя парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта «О бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения на 2022 год».

«В развитых странах в жизни человека, вышедшего на пенсию, начинается романтический период, а в Азербайджане он сопровождается проблемами и трудностями. Потому что получаемая ими пенсия не покрывает даже минимальных потребностей. Очень важно провести серьезные исследования в этом направлении».

Действительно, есть над чем задуматься. Кроме того, в ходе обсуждений снова была озвучена идея создания частных пенсионных фондов в стране.

«Азербайджану давно пора перенять опыт европейских стран в этом направлении», заявил депутат Вахид Ахмедов.

С учетом сказанного вполне возможно, что создание негосударственных (частных) пенсионных фондов может стать весомым параграфом в деле внедрения новой успешной экономической политики в нашей стране.

На самом деле, это очень серьезный шаг, так как пенсионеры действительно смогут вздохнуть свободнее, потому что в таком случае человек, благодаря небольшим, но регулярным взносам, в течение длительного периода может накопить капитал, который затем будет выплачен в виде пенсии. Средства на его счете накапливаются благодаря постоянным взносам и ежедневной капитализации процентов. В течение периода выплат средства продолжают работать и приносить инвестиционный доход.

Поскольку частные фонды накапливают средства исключительно для обеспечения дополнительной пенсии, пенсионеры могут снимать средства после определенного возраста. Это является важным сдерживающим условием, что позволяет защитить свои пенсионные накопления от соблазна досрочно потратить их.

Сотрудник Minval.az обратился за комментарием к экономическому эксперту Натику Джафарлы, который подчеркнул в ходе беседы, что тема создания частных пенсионных фондов в Азербайджане далеко не новая, вот уже долгие годы в стране она обсуждается, но, как говорится, никто пока еще не пришел к общему знаменателю. А все потому, что его попросту нет.

— Почему? Неужели этот, несомненно, полезный вид деятельности не предусмотрен законодательством?

— Вовсе нет, наше законодательство как раз таки не запрещает создания частных пенсионных фондов, просто нет механизмов создания и ответственности после того как эти фонды начнут работать.

— Как вы считаете, почему периодически возникают подобные разговоры? Получается, существует все же острая необходимость в их создании?

— После того, как правительство приняло программу изменения пенсионных перечислений и создания отдельного большого Фонда социальной защиты в конце 2010 года, в программе было написано, что через три года этот Фонд будет работать на самофинансирование. Но, как видите, прошло уже больше 10 лет, и Фонд не только не вышел на самофинансирование, но и стал одной из тех гоструктур, получающих наибольшую дотацию из бюджета. То есть, те цели, которые правительство поставило перед собой в плане самофинансирования Фонда Социальной защиты, не были достигнуты. И, к сожалению, правительство до сих пор никак не озвучивает причин, почему это так и не случилось. Нет анализа, нет т.н. «разбора полетов», нет документальных подтверждений причин, почему эта поставленная цель так и не была достигнута.

— Сегодня в ММ снова был поднят тот же самый вопрос: о создании в стране частных пенсионных фондов. Но одно дело – простая дискуссия для красного словца, и совсем другое – реализация, воплощение в жизнь. В чем преимущество этих фондов и почему именно сегодня столь остра их необходимость?

— Выбор – прежде всего. Будучи привязанными к Фонду соцзащиты, мы этого выбора лишены. Естественно, частные пенсионные фонды дадут возможность гражданам право выбора – с каким именно фондом заключать персональные договора, потому что в нынешних условиях существуют только типовые договора, и у нас у всех есть обязанности, но нет никаких прав, когда мы заключаем договор с Фондом социальной защиты. Частные пенсионные фонды – это, несомненно, весомый шаг вперед, но решаясь на это необходимо решить два очень серьезных вопроса: во-первых, по какой формуле будут перечисляться пенсионные начисления? Сейчас частные предприниматели вынуждены платить в фонд социально защиты 25% минимальной зарплаты. Минимальная заработная плата с каждым годом растет, с января ее размер достигнет 300 манатов, и автоматически растет перечисление в социальный фонд. В данный момент сумма перечислений по минимальной зарплате составляет 62 маната 50 гяпиков, а с января вырастет до 75 манатов. Это уже невыгодно, согласитесь. А потому первостепенно следует эту привязку процентных выплат в Социальный фонд из закона убрать. Должна быть сформирована абсолютно новая формула, и это должно касаться и частных пенсионных фондов в том числе. У гражданина должен быть право выбора: во-первых, должен быть минимальный взнос – в пределах 20-25 манатов ежемесячно, и, кроме того, частные пенсионные фонды должны сами предлагать широкий спектр привилегий, к примеру, чем человек больше платит ежемесячно, тем больше дополнительных бонусов он получает, равно как и гарантий того, что он будет получать большую пенсию, когда придет время пенсионного возраста. Так же каждый гражданин должен иметь право в любое время, ближе к пенсионному возрасту, забрать одним разом все те накопления, которые есть или будут собираться в пенсионных фондах, ежегодно индексировать накопления на уровне официальной инфляции, то есть инфляция не должна съедать те накопления, которые граждане будут собирать в пенсионных фондах. И, наконец, государство должно давать четкую гарантию на тот момент, если частный пенсионный фонд обанкротится по каким либо причинам, то есть накопления людей не должны пропасть. Все эти моменты обязательно должны учитываться, и переход к частным пенсионным фондам существенно повысит интерес и соответственно уровень пенсионного обеспечения в стране.

Если же государство возьмет на себя данную функцию, и частные пенсионные фонды предложат потенциальным вкладчикам хорошие условия, то это будет интересно многим. Кроме того, государство переложит на частный сектор часть социального давления, так что это ему тоже выгодно. К тому же нужна конкуренция, выбор, и тогда человек сможет найти оптимальный для себя вариант, а привлекательных предложений будет все больше.

Яна Мадатова