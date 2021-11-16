Эльхан Шахиноглу: В Ереване продолжают пребывать в мире собственных фантазий

«Хотя Армения находится в безвыходном положении, тем не менее, в Ереване продолжают пребывать в мире собственных фантазий».

Об этом в беседе с «Минвал» заявил руководитель Аналитического центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя последние провокации армянской стороны на госгранице двух стран и линии соприкосновения.

Помимо этого вчера ряд СМИ сообщил о том, что внепарламентские партии призывают власти Армении обратиться в ООН в связи с напряженностью на границе с Азербайджаном. Авторы письма, согласно сообщению портала «Кавказский узел» призвали обратиться в Совбез ООН от Армении с просьбой принять во внимание противоречие российской миротворческой миссии принципам МГ ОБСЕ и разместить в Карабахе по всей линии соприкосновения миротворческие силы с международным мандатом.

Тем временем, как напомнил Э.Шахиноглу, Ереван не скрывает своего недовольства по отношению к России. В Армении все еще считают, что Москва обязана их защитить и решать все проблемы армян. Однако у самой Москвы подобное желание отсутствует.

Помимо этого, у самой Армении не осталось сил, чтобы самостоятельно защищаться. Они даже не смогли защитить четыре поста, предпочитая распространять дезинформацию. После того, как это выяснилось, премьер-министр Никол Пашинян был вынужден сменить кадрового военного Аршака Карапетяна на Сурена Папикяна, который фактически является гражданским лицом.

Все это так же свидетельствует о том, что официальный Ереван после завершения 44-дневной войны все еще пребывает в растерянности, добавил эксперт.

Что касается последних провокаций армян на границе и линии соприкосновения, то все это можно объяснить тем, что проиграв войну, обессиленная Армения вынуждена демонстрировать, что она еще способна сопротивляться.

— Хотя в сети были распространены видеокадры, на которых они опозорились во всю. Все видели, как они оставили свои посты, бросили технику и сбежали. Сейчас в Армении проводится расследование по данному факту, — отметил Э.Шахиноглу.

Он напомнил так же о том, что армянские военнослужащие оставили посты, боевую технику на границе точно так же, как это было в ходе 44-дневной Отечественной войны.

По мнению нашего собеседника, проблемы Пашиняна возросли в два-три раза. По этой причине он вынужден менять на посту четвертого по счету министра обороны с момента своего прихода к власти. И все эти действия наносят ущерб имиджу армянской стороны.

Все это не может не вызывать раздражения официальной Москвы. Даже те журналисты и эксперты, которые долгие годы выступали с проармянской позиции, не скрывают досаду, открыто признавая тот факт, что Армения стала обузой для России.

— Помимо этого они стали свидетелями антироссийских выступлений в Армении, где открыто цитировали строки Лермонтова о «немытой России». Что касается Азербайджана, то мы продолжаем возвращать под свой контроль подконтрольные нам стратегические высоты на госгранице с Арменией, и этот процесс необходимо завершить до наступления зимы. Также необходимо продвигаться в сторону Лачинского коридора, установить там пограничные и таможенные посты. Это позволит нам урегулировать ряд проблем. Но в первую очередь мы пресечем вероятность проникновения в Карабах боевиков, нежелательных лиц, к примеру таких, как Семен Пегов и переброску незаконного вооружения, подчеркнул Э.Шахиноглу.

Эксперт сомневается по поводу того, что свою поддержку Еревану может оказать Запад, хотя ранее была оказана определенная поддержка Еревану со стороны той же Франции. Был озвучен ряд заявлений. Ныне в самом Париже также убедились в том, что поддержка Еревана не стоит и выеденного яйца. К тому же, во Франции призадумались о целесообразности поддержки Армении, погрузившейся в хаос и бессильной в попытках постоять за себя и защитить себя.

Об этом также свидетельствует отсутствие со стороны Франции заявления в поддержку армянской стороны. Кроме того, в Париже заинтересованы в нормализации отношений с официальным Баку. Как и в Тегеране, который так же решил отказаться от проведения антиазербайджанской политики.

— Все это говорит о том, что Армения теряет своих традиционных друзей, которые стараются отдалиться от Еревана. К тому же, Макрон недоволен Пашиняном, которого он поддерживал долгое время. Не удивительно, ведь Пашинян предпочел урегулировать конфликт при посредничестве России, оставил Францию вне игры, не уведомив об этом Макрона, и согласился на размещение в регионе российских миротворцев, — добавил политолог.

По этой причине Макрон, дабы не позорить себя во второй раз, решил остаться в стороне, предпочитая не вмешиваться. Хотя, будучи одной из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, Франция интересуется тем, как обстоят дела в регионе. Точно также Россия, которая делает вид, что заинтересована в возобновлении деятельности МГ ОБСЕ, на самом деле желает сохранить монополию на миротворческую миссию, не нуждаясь услугах Парижа и Вашингтона. Тем более, что налицо имеющиеся разногласия в отношениях между Россией и Западом во многих вопросах.

— У России в данный момент один партнер — это Турция. Как Анкаре, так и Москве по силам совместно решить все проблемы нашего региона, — резюмирует Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров