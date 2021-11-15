Рауф Раджабов: Пашинян наравне с Кочаряном и Саргсяном ответит перед азербайджанским правосудием

«Пашинян и его команда, образно говоря, находятся в состоянии цейтнота и цугцванга. Поясню: цейтнот в шахматах означает недостаток времени для обдумывания ходов. Цугцванг означает то, что любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции или поражению. Употребляя термин «поражение», я имею внутриполитические баталии».

Об этом в беседе с «Минвал» заявил руководитель аналитического центра «3rd View» Рауф Раджабов, комментируя истерию армянских СМИ и телеграм-каналов по поводу планов Азербайджана установить КПП на одной из дорог, перешедших под его контроль, на участке от областного центра Зангезура Кафана до поселка Чакатен.

Наш собеседник напомнил о том, что власти Армении должны сделать конкретные шаги в направлении улучшения отношений с Азербайджаном и Турцией. Улучшение армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений оказались «в одном кейсе», и уже никто не в состоянии разорвать эту связку.

По этой причине армянская сторона предпринимает определенные шаги для создания напряженности на госгранице и линии соприкосновения. Тем более, что на границе между Азербайджаном и Арменией до сих пор не проведена делимитация и демаркация.

Но именно в этом вопросе Ереван рассчитывает, как ни странно, на Европу, а не на Россию. По этой причине, напомнил Р.Раджабов, и активизировался официальный Брюссель. Евросоюз выразил готовность участвовать в процессе демаркации и делимитации на границе двух стран.

— Вопрос в том, что как Брюссель видит свое участие в этом процессе. Тем более, что у Брюсселя на руках нет необходимых карт. Азербайджан и Армения не входили в Евросоюз, и эта граница никогда не была внутренней границей европейского сообщества. То есть, налицо полное отсутствие у европейской стороны каких-либо инструментов влияния. Но у ЕС есть политико-экономическое влияние на Ереван. Тем более, что ЕС планирует оказать помощь Армении в размере 2 млрд 600 млн евро. Поэтому Пашинян в данной конфигурации пытается «играть», но все это чревато серьезными коллизиями на границе, либо возможны и различные иные форс-мажорные ситуации. Все это может привести к тому, что Баку прекратит любые контакты под эгидой Минской группы ОБСЕ, и даже трехстороннего соглашения. И, высказав конкретную позицию, может оказать давление на Армению, вынуждая подписать политическое соглашение, — подчеркнул эксперт.

При этом он напомнил о том, что Россия, в рамках трехстороннего соглашения, а также МГ ОБСЕ, в формате Россия, США, Франция заявили, что поддерживают реализацию документа, подписанного в ноябре 2020 года.

— Тем временем Ереван в лице Пашиняна и его команды не идут на подписание политического соглашения с Азербайджаном, так как это равноценно признанию территориальной целостности Азербайджана. Дело даже не в трехстороннем соглашении, или МГ ОБСЕ. Это — требование времени. Подписание политического соглашения, признание Азербайджанской Республики, и соответственно Республики Армения — только это является правовой базой по реализации всех вопросов между Баку и Ереваном, — добавил наш собеседник.

Что касается Турции, то официальный Ереван, а не Армения в целом, старается добиться реанимации Цюрихских соглашений. Тем более, что они даже были направлены в парламенты обеих стран. Только в парламенте Армении они были сняты с повестки дня. Поэтому Ереван старается, чтобы Европа и США оказали давление на Анкару, чтобы реанимировать Цюрихские соглашения. Однако, очевидно, что это не вытекает из интересов азербайджано-турецкого альянса, так как в соглашении, подписанном в 2010 году, отсутствовал азербайджанский фактор. Именно поэтому Пашинян и Ко делают все возможное, идут на различные провокации, и потому не исключено возникновение напряженности еще на каком-либо участке госграницы или на линии соприкосновения.

— Однако, Пашинян и его команда, не понимают, что их поезд давно ушел. У них нет времени и возможных ходов, которые сведены к минимуму. Остается лишь подписать соглашение с Азербайджаном и признать территориальную целостность друг друга. А он на это не идет. Ничего удивительного в этом не вижу. Ереван продолжит провокации. У Армении остается единственный «дешевый» ход – создание новых провокаций, чтобы взбаламутить все вокруг, только не в своей стране. Почему не в своей стране? Потому что армянский народ не хочет воевать и гибнуть на территории чужой страны. И Пашинян победил на выборах исключительно благодаря этому фактору, — отметил Р.Раджабов.

Как считает эксперт, Пашинян и его команда должны понять, что они ответят за все это. По мнению Раджабова, пора и в азербайджанском информационном пространстве прекратить утверждать, мол, у Пашиняна, в отличие от Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, руки не обагрены кровью граждан Азербайджана.

— Руки Пашинян также обагрены кровью азербайджанцев.

Июньские события 2020 года и 44 -дневная Отечественная война свидетельствуют об этом. Пашинян должен понять, что он наравне с Кочаряном и Саргсяном ответит перед азербайджанским правосудием. Такая перспектива обяжет Пашиняна и его команду принять определенные шаги. Иначе он будет «работать» на провокации. Так скажем, будет мелким классическим Гапоном, устраивающим провокации, чтобы столкнуть интересы Азербайджана и России, а также Анкары и Москвы. Помимо этого есть и иранский фактор. Так что, думаю, что настала пора призвать его к ответу — резюмировал Р.Раджабов.

Бахтияр Сафаров