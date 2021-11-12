Гирагосян: Вторая Карабахская война 2020-го года изменила карту Южного Кавказа

Вторая Карабахская война 2020-го года изменила карту Южного Кавказа, сформировались важные предпосылки для нормализации турецко-армянских отношений.

Об этом агентству «Анадолу» сказал директор ереванского Центра региональных исследований (RSC) Ричард Гирагосян.

«Война изменила карту региона, но с принципиальной разницей: появился реальный шанс на нормализацию армяно-турецких связей. И в отличие от предыдущих протоколов, Азербайджан больше не препятствует диалогу Еревана и Анкары», — сказал Гирагосян.

По его словам, Анкаре представилась возможность посредством нормализации связей с Ереваном усилить роль и участие в развитии региона, в том числе в сферах транспорта, торговли и инфраструктуры.

Директор центра полагает, что диалог Анкара и Еревана, позволит сбалансировать влияние России в регионе и обеспечит более активную позицию в отношении Москвы.

Гирагосян отметил, что позитивные высказывания озвучиваются не только премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Иными словами, формируется благоприятная атмосфера, которая может привести к открытию границ и установлению дипломатических отношений. Шаги по нормализации отношений, предпринятые в период после Карабахской войны, могут быть более результативными», — сказал глава RSC.

По мнению Гирагосяна, Россия выиграла от 44-дневной войны не меньше Азербайджана. «Россия на данный момент дислоцировала войска во всех трех странах Южного Кавказа. Вместе с тем, я не считаю, что увеличение контингента российских сил на юге Армении, станет очередным вызовом для независимости и суверенитета Азербайджана и Армении. Иными словами, Турция во многих отношениях представляется в качестве значимой альтернативы всякого рода сверхзависимости от России», — сказал Гирагосян.

Директор центра привлек внимание также к стратегической значимости Зангезурского региона на юге Армении. «Азербайджан в последнее время смягчил риторику по вопросу «Зенгезурского коридора» и предпочитает использовать выражение «новые транспортные пути». И в этом контексте не исключаю, что вскоре будет объявлено о строительстве железной дороги, которая свяжет Нахчыван с остальной частью Азербайджана», — уверен эксперт.

Он опроверг утверждения о том, что «Зенгезурский коридор» представляют угрозу для суверенитета и независимости Армении. «Политики склонны преувеличивать и раздувать страх электората. Однако как аналитик могу заверить, что нет никакой реальной угрозы или риска», — сказал Гирагосян.