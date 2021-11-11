Фарид Шафиев — о прогрессе и регрессе в исполнении пунктов Трехстороннего заявления

Прошел год с подписания 10 ноября трехстороннего соглашения после победы Азербайджана в 44-дневной войне. Однако, по-прежнему остается невыполненным ряд его пунктов, и Азербайджан, несмотря на переговоры между Баку, Москвой и Ереваном, пока не может добиться реализации полноценного исполнения мирного договора.

Также не стоит забывать, что главным гарантом реализации данного заявления является именно Москва. При этом, все последние переговорные процессы происходит на фоне своеобразных попыток усиления своего влияния российских миротворцев в зоне их ответственности: в частности, накануне был установлен памятник российскому миротворцу в Карабахе, создана «аллея славы миротворцев» и даже открыт православный храм. Остается открытым вопрос: помогает ли Москва налаживанию процесса по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном или ведет какую-то свою игру на Южном Кавказе?

«Российские миротворцы вошли в Карабах и желают оставаться там и после четырехлетнего срока. Это очевидно. Уже сейчас в российском экспертном сообществе поднимают вопрос о том, что российские войска должны остаться там и после пятилетнего срока. Я сам был свидетелем таких мнений – как на Валдайском форуме, в котором принимал участие, так и на других международных площадках».

Такое мнение в беседе с Minval.az высказал председатель Центра анализа международных отношений, политолог Фарид Шафиев, отметив при этом, что решающее слово по вопросу нахождения российских миротворцев в Карабахе все равно за Азербайджаном, и без его согласия российская военная миссия там оставаться не будет. Однако, этот вопрос будет обсуждаться только через четыре года, и сейчас об этом говорить не приходится.

Почему не исполняются пункты соглашения? В данном случае, как отмечает политолог, препятствия создает Армения, не исполняющая ряд положений.

— В ТСЗ важными для нас являются положения 4 и 9. В статье 4 говорится о полном выводе армянских вооруженных сил из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе, притом присутствует именно слово «армянские» — здесь не делается разницы между местными вооруженными отрядами и кадровым составом войск Армении – выведены должны быть все. И потому надо отметить, что по вопросу выполнения данного пункта соглашения российские миротворцы проявляют откровенную пассивность. Это факт налицо, — подчеркнул политолог.

С другой стороны, по пункту девять, по мнению Шафиева, российская сторона, напротив, проявляет активность, и даже старается побудить Армению к выполнению данного положения, то есть, открытию всех коммуникаций в регионе и создание транспортной связи между Азербайджаном и Нахчываном, реализации Зангезурского коридора.

Сама реакция Армении, которая всячески старается уйти от реализации данных обязательств, по словам политолога, не должна является для нас чем-то новым и удивительным.

— Стоит отметить, что определенные круги в армянском руководстве хотят положить конец конфронтации, однако, армянское общество, отравленное азербайджанофобией и тюркофобией, человеконенавистническими идеями и расизмом, на данный момент не готово принять положительных шагов от ряда армянских политических деятелей, — отметил Шафиев.

Также весьма положительно и позитивно, по мнению политолога, Россия проводит налаживание формата «3+3». В частности, как отмечает политолог, на днях Мария Захарова заявила, что настало время программы запуска этого формата перевести в практическое русло.

Азербайджанская стратегия в этом вопросе должна быть неизменной – Баку должен оказывать дипломатическое и политическое давление на Армению, поскольку, по словам политолога, армянская сторона другого языка, увы, не понимает, и это видно на примере той же статьи 9 – Армения, по сути, торпедировала ее исполнение, и только недавно Пашинян заявил, что Армения готова к сотрудничеству и разблокированию коммуникаций.

При этом, по мнению Шафиева, Азербайджан добился очень многого.

— Эта победа важна для нас в психологическом смысле, как развитие национального самосознания, нашей идентичности, государственного строительства. Ну, и с военной точки зрения Армения, конечно же, как агрессор разгромлена, а наши войска находятся в Шуше, Гадруте, территории освобождены, и мы их начинаем восстанавливать, — подчеркнул политолог.

Конечно, не все проблемы решены, но, как отмечает Шафиев, важно одно: Азербайджан полностью поменял геополитическую динамику в регионе.

— Это очень важное достижение. Главное – инициатива на нашей стороне, нам надо ее развивать и доводить до логического завершения. Да, Россия намерена оставаться в регионе, однако у Азербайджана на ближайшие годы свой спектр геополитических задач по укреплению армии, государственности, восстановлению освобожденных территорий, — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров