Культура диалога

Вне зависимости от личных политических симпатий каждый гражданин страны будет согласен с той мыслью, что политический диалог уже является неразрывной частью риторики наших политиков. О политическом диалоге говорят буквально все. Вне всяких сомнений, данная ситуация говорит об качественной эволюции в процессе развития не только самого диалога, но и политических отношений в целом. На самом деле, мы с вами являемся свидетелями преобразования политических отношений. Позволю себе предположить, что Президент страны Ильхам Алиев анонсируя системные реформы и говоря о необходимости новой политической конфигурации, имел ввиду отчасти содержательное переоформление политических отношений.

Мир стремительно развивается, с Победой нашей страны оформилась новая реальность, наблюдаются попытки переоформления всей системы международных отношений, неотвратимые глобальные процессы и целый ряд иных обстоятельств буквально требуют продолжительных внутрисистемных преобразований. От степени эффективности внутрисистемной адаптации к объективно наблюдаемым мировым тенденциям зависит состояние политической стабильности внутри страны. Даже не сомневаюсь, что данный фактор объясняет продолжительные реформы, которые инициируются главой страны.

В предыдущих публикациях мы затрагивали различные ценностные проявления политического диалога. Напомним некоторые из них: диалог как фактор демократических отношений, диалог как фактор обособления значимости политических партий, диалог как фактор консолидации, диалог как критерий политического профессионализма, диалог как методологический инструментарий построения новой политической конфигурации и т.д. При этом, буквально каждый раз пытались найти ответ на вопрос: почему радикальная оппозиция панически боится диалога и делает все, чтобы уклониться от участия в этих процессах?

Диалог в политике – это шаг в сторону рациональности, это способ избежать «острые углы», это метод достижения консолидации, это возможность обеспечения открытых отношений, это демократическая платформа для сотрудничества, это обеспечение доступности политической активности и пр. Согласитесь, при таком богатом багаже позитивных проявлений политического диалога аллергические игнорирования этого диалога со стороны радикальной оппозиции, мягко говоря, просто не понятны. Как минимум потому, что атмосфера диалога – это, ко всему прочему, еще и шаг в сторону открытой конкуренции.

На самом деле ответ очевиден: консенсус и возможность договориться не в интересах радикальной оппозиции. Ведь радикализм по определению не может быть созидательной силой. Однако, думается, что не только этим объясняется факт игнорирования диалога. В поисках ответа, как раз и натыкаешься на такую мысль как: а может быть дело в отсутствии культуры диалога. Агрессия, психология толпы, страсть к переворотам, антагонизм, социальная паника вот уже долгие годы являются основными ментальными характеристиками наших радикалов. Собственно говоря, эти перечисленные характеристики могут объяснить отсутствие культуры диалога.

Поэтому считаю, что интенсивность инициатив власти в направлении развития политического диалога, как раз и объясняются желанием сформировать, в первую очередь, культуру диалога. Согласитесь, что диалог – это явление цивилизованного характера. Поэтому без культуры диалога говорить о перспективности политического диалога немного сложновато. Сегодняшние многочисленные инициативы власти служат формированию прочных традиций политического диалога. Накопленный багаж будет твердой опорой гражданского общества будущих поколений.

Вы только представьте, за прошедшее короткое время, когда был дан официальный старт политическому диалогу, соответствующим отделом Администрации Президента были проведены около 700 встреч с руководителями политических партий. Это беспрецедентный пример того, как власть не просто инициирует политический диалог, а делает все, чтобы диалог стал основной характеристикой Азербайджанской модели демократии. 700 встреч, тысячи обсуждаемых вопросов, постоянные переговоры, открытые дискуссии, разнохарактерные инициативы – все это и многие иные факторы не только пополняют наши демократические традиции, но также служат тому, чтобы уберечь страну и общество от различных потрясений, которые могут быть импортированы извне.

Асиф Адиль