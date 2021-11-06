Расим Мусабеков: До конца года будут подписаны важные документы между Баку и Ереваном, торг продолжается

Близится важная дата для нашей страны – годовщина 44-дневной Отечественной войны, ознаменовавшая — без всякого преувеличения — новую реальность и новую историю для Азербайджана. Каких важных задач по итогам 44-дневной войны смог добиться Азербайджан, что было сделано за это год по вопросу подписания окончательного мирного договорам и разблокированию коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, когда состоится подписание мирного договора и восстановление полноценного мирного баланса на Южном Кавказе?

«Во время 44-дневной войны Азербайджан решил главную задачу – восстановил территориальную ценность и вышел на свои государственные границы, причем, Азербайджан смог сделать так, чтобы традиционные покровители Армении и армян дипломатически были нейтрализованы, а Баку вместе с Анкарой предотвратили какое-либо вмешательство извне в ход конфликта. Оставшись один на один с Арменией, Азербайджан продемонстрировал свое военное превосходство и вдребезги разгромил армянскую военную машину».

Об этом в беседе с Minval.az сказал политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, отметив при этом, что вопреки всем хвастливым утверждениям армян и их покровителей о том, что военного решения этот конфликт не имеет, Азербайджан доказал обратное.

«Азербайджан доказал важный факт: если блокируется, справедливое, основанное на международном праве урегулирование конфликта, и пытаются посредством военной победы в начале девяностых годов прошлого века навязать ему неприемлемый, противоречащий международному праву миф, то военное решение этому есть. И Азербайджан всему миру это военное решение продемонстрировал», — подчеркнул политолог.

Второй важный момент этой победы, по мнению Мусабекова, заключается в том, что Азербайджан — единственный из трех закавказских республик доказал и подтвердил самостоятельность в своих действиях, как независимое государство. И это не только потому, что две трети населения и две трети экономического потенциала Южного Кавказа, финансовых авуаров региона – это Азербайджан, но еще и потому, что обладатель наиболее сильных и мощных вооруженных сил в этом регионе, способен решать вопросы обороны и безопасности.

«И я думаю, что и региональные государства, и мир с этим, уже подтвердившим себя обстоятельством, вынуждены будут считаться», — отметил политолог.

По его словам, важным является и тот факт, что уже в постконфликтный период Азербайджан изменил традиционную повестку: несмотря на то, что различные дурные резолюции принимались парламентом Франции, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга, где ставились совершенно утопические требования о том, что «Азербайджан должен вернуться к довоенной линии соприкосновения», «признать независимость НКР» — все это ушло в мусорное ведро.

И даже Минская группа, по его словам, находящаяся под контролем армянских лоббистов и их покровителей, вынуждена была изменить повестку с учетом изменившейся геополитики региона.

Как отмечает Мусабеков, в результате вопреки всяким первоначальным заявлениям, Минская группа выступила и подтвердила трёхстороннее заявление, заключенное в ночь с 9 по 10 ноября, и ни о каком там «НКР» уже не говорится, а ставится задача «всеобъемлющего и долговременного урегулирования».

«Ну, пусть стараются и дальше. Таким образом, Азербайджан изменил и международную повестку в отношении этого 30-летнего конфликта», — подчеркнул политолог.

Сейчас, по словам Мусабекова, продолжаются усилия по выполнению трехстороннего заявления, дополненного уже в январе этого года в ходе встречи Путин-Алиев-Пашинян в Москве, и оно знаменовало собой начало формата работы вице-премьеров правительств трех стран по разблокированию коммуникаций.

«Понятно, что там идет определенная игра, конечно же, армяне очень хитрят, цепляясь к словам, положениям договора, но суть, в общем-то, понятна – они считают, что единственный, оставшийся для торга с Азербайджаном козырь – это открытие Зангезурского коридора», — подчеркнул Мусабеков.

И вряд ли, замечает политолог, что реалистично мыслящие армянские политики предполагают, что его для Азербайджана можно заблокировать.

«Скорее всего, есть большое желание разменять «свое согласие на открытие коридора на очень многие преференции для себя, в том числе по транспортным коммуникациям. Армяне настаивают, например, чтобы открылась дорога из Агдаре, или, как они называют — «Мардакерт» до армянского Вардениза через Кельбяджар. Кроме того, армянская сторона совместно с российской жаждут открытия Ходжалинского аэропорта, а также желают иметь большие льготы и преференции для перевоза армянских грузов через территорию Азербайджана, прекрасно понимая, что Баку придется оплачивать только 40 километров по армянской территории, а Армении – предстоит платить налоги не за одну сотню километров перевозки грузов по территории Азербайджана. Поэтому, думаю, что вся эта «возня» Еревана с Зангезурским коридором связана именно с этими желаниями. Конечно же, я сомневаюсь, что их мечты и желания сбудутся, но пока что торг продолжается. Однако я думаю, что какой-то документ по разблокированию коммуникаций в регионе, включая Зангезурский коридор, будет армянской стороной подписан», — отметил политолог.

Также, по его прогнозам, до конца года состоится трехсторонняя встреча с участием президентов Алиева, Путина и премьера Пашиняна, хотя с подписанием окончательно мирного договора между главами государств, пожалуй, предстоит немного подождать.

«Просто потому, что перед этим необходимо, чтобы министры иностранных дел всех сторон неоднократно встретились, парафировали какой-то документ, дабы первые лица могли его подписать. Пока что мы такого процесса не наблюдаем, но какой-то, хотя бы рамочный документ по перспективам налаживания отношений до конца года, думаю, подписан будет — отметил политолог.

И документ этот, согласно мнению политолога, возможно будет иметь и такой формат, где стороны признают друг друга, договорятся об открытии дипломатических представительств, а также укажут некие рамки по решению пограничных, транспортных вопросов, гуманитарных и других вопросов.

«Я также жду начала процесса по делимитации границ – завершить его в короткое время невозможно, но составить какую-то базу для этого, определить некую фактическую линию границ на основание карт Генштаба, отталкиваясь от которых уже будут приниматься дальнейшие решения, тоже до конца года возможно. Вполне понятно, что, скорее всего, выноситься будут такие вердикты по советской линии границ. Ведь согласно Алма-атинской декларации, подписанной при создании структуры СНГ, — а я также присутствовал при подписании этого документа, — все страны признавали территориальную целостность друг друга на основе существующих границ стран СССР, и разночтений в этом не было», — резюмировал наш собеседник.

В.Мансуров