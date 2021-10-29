Граница Азербайджана и Армении: чего же хотят Ереван и Москва?  

В «треугольнике» Баку–Анкара–Ереван —заметные подвижки. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу накануне заявил, что из Армении поступили «очень позитивные» сигналы, но Турция консультируется в этом вопросе с Баку. Одновременно на брифинге секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван готов к нормализации отношений с Турцией, и руководство Армении при этом обсуждает эти вопросы с российскими коллегами.

Далее он в очередной раз заверил армянскую общественность в том, что Карабах «не будет в составе Азербайджана», а государственные должностные лица Армении как посещали, так и впредь будут посещать Карабах при необходимости. Кроме того, по его словам, Ереван и Москва обсуждают возможность продления присутствия миротворцев России в Карабахе. Основаниями для Еревана думать, что это произойдет, служит «создание инфраструктуры в Карабахе, предназначенной для миротворческих сил России».

Действительно, Россия за последние месяцы, по неофициальным данным, наращивает свое присутствие в Карабахе, и изначально наивно было бы рассчитывать на «миролюбие» Москвы. Околовластные «депутаты» и эксперты неоднократно указывали на тот факт, что в реальности количество русских в Карабахе намного превышает заявленное. Кроме того, недавно «спалились» и сами миротворцы, случайно подтвердив, что Москва нарушает трехстороннее соглашение.

Напомним: как стало известно в сентябре из пресс-релиза Минобороны РФ, контингент миротворческих сил провел тренировку в аэропорту Ходжалы с использованием вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор», который не был указан в перечне военной техники на расквартированной миротворцами территории.

Еще одно немаловажное обстоятельство. На протяжении последних месяцев в «Арбатском военном округе» с гордостью рассказывали о доставке «гуманитарной помощи» немногочисленным армянам в Карабахе. Причем, маршрут этих перевозок проходил через Ереван. С учетом «опыта» Москвы в перевозках вооружения под видом «гумпомощи» азербайджанская общественность вполне обоснованно выражала свои опасения.

Здесь, конечно же, «масла в огонь» подливало и молчание официальных структур Азербайджана. Официальный Баку, а, точнее, Министерство иностранных дел, до сих пор не выступало с разъяснениями, как минимум, относительно разговоров о вероятности продления мандата миротворцев в Карабахе. Потому все материалы СМИ на эту тему – сплошное гадание на кофейной гуще. МИД до сих пор не объяснил, в каком статусе экс-командующий миротворцами генерал Рустам Мурадов прилетал в Баку за армянскими военными.

Чем обусловлено это молчание? Причем молчание — как в старые «не добрые» мамедъяровские времена? 44-дневная война, точнее ее информационная часть, продемонстрировала важность коммуникации властей с общественностью. Но с момента окончания войны наш МИД словно снова «впал в спячку»: никаких брифингов, снова «сухие» пресс-релизы от госпожи Абдуллаевой и ограждение …

Конечно, процессы вполне могут проходить в закрытом режиме, дабы не навредить. Но было бы вполне логично разъяснить отчетливо позицию Баку в связи с разговорами Еревана о миротворцах. Какие переговоры ведут Москва и Ереван по поводу этому поводу? Ведь, казалось бы, Ереван больше не должен иметь никакого отношения к Карабаху – и, если уж с кем говорить, так это только с Баку.

С другой стороны, после открытия международного аэропорта в Физули Баку следует поставить перед российской стороной жесткое условие: все перевозки в Карабах должны осуществляться только через территорию Азербайджана. Так у нас появится возможность контроля над перевозками «гумпомощи» и избежать рисков.

Азербайджан уже объявил о своей готовности реинтегрировать карабахских армян в свое политическое и социальное пространство. Но как все это сделать, если между нами остаются барьеры – россияне и радикально настроенные представители хунты? Российские войска, пришедшие в Карабах в качестве «миротворцев», до сих пор не справились со своей задачей – не предприняли никаких шагов для того, чтобы народы пришли к миру. Конечно, было бы наивно полагать, что этого можно добиться за столь короткое время. Но события показывают: россияне даже не преступили к этому процессу, они заняты лишь укреплением своих позиций в глазах армянского населения. И не случайно несколько месяцев назад, когда армянская семья из Карабаха готова была перейти на азербайджанскую сторону у блокпоста в Шуше, именно миротворцы ее остановили вернули обратно. Несложно представить, какую судьбу ей уготовили представители хунты за столь отважный шаг.

Все это свидетельствует о необходимости устранения барьеров на пути налаживая связей. Более того, Баку пора задуматься над вопросом раздачи азербайджанских паспортов армянам Карабаха. И не стоит ждать от них первых шагов – эти люди практически превратились в «зомбированных» благодаря той самой антиазербайджанской пропаганде.

Одновременно и Москва, и Ереван говорят о необходимости компромиссов. Понятно также, что далеко не всегда Ереван озвучивает свои мысли – он ретранслирует месседжи, которые направляет Баку Москва. Но о каких компромиссах может быть речь? С учетом того, что Ереван до сих пор не передал нам карты минных полей? В результате наши граждане продолжают гибнуть, а процесс восстановления Карабаха проходит значительно медленнее. Армения все еще не хочет выплачивать Баку компенсацию за разрушения памятников культуры и истории в Карабахе. Не это ли все те самые компромиссы, на которые идет Баку? Довольно компромиссов с нас – война в прошлом году создала новую реальность. Если что Баку и может сделать – так это только то, чтобы проявлять жесты доброй воли… Время же уступок со стороны Азербайджана давно прошло.

Максуд Салимов